Combien coûtent Nicolas Sarkozy et François Hollande à l'Etat ?

Matignon dévoile pour la première fois en détail le total des dépenses des anciens présidents de la République.

Nicolas Sarkozy et François Hollande le 14 juillet 2017 à Nice. ( AFP / VALERY HACHE )

Frais de sécurité, membres de cabinet et agents de services, locaux meublés... Après leur mandat présidentiel, les chefs de l'Etat français bénéficient d’un "soutien matériel et humain" à vie, encadré par le décret n°2016-1302 du 4 octobre 2016. Un "soutien" qui a un coût non négligeable, dévoilé en détail pour la première fois par Matignon, révèle Le Figaro cette semaine. Les services de la Première ministre ont en effet donné une réponse très précise à la députée socialiste et secrétaire de la Commission des finances Christine Pirès-Beaune, qui a posé la question en juillet dernier. "C’est assez exceptionnel que Matignon dévoile de la sorte les détails de la facture 2022" , précise son entourage au quotidien.

En ce qui concerne les dépenses matérielles, François Hollande a coûté 221.074 euros en 2022 à l'Etat, contre 196.981 euros pour Nicolas Sarkozy . Si les locaux de l'ancien président des Républicains rue de Miromesnil à Paris sont plus chers que ceux de son successeur rue de Rivoli (169.646 euros contre 153.903 euros), l'ancien chef de l'Etat socialiste est bien plus dépensier en ce qui concerne les "frais liés aux anciennes fonctions" (67.171 euros, contre 27.335 euros), qui englobent les dépenses logistiques (7.810 euros contre 6.593 euros), informatiques (10.757 euros contre 20.742), les frais de déplacement (963 euros pour François Hollande et 0 euro pour Nicolas Sarkozy), et les frais de représentation, qui incluent les frais de réception, qui se chiffrent à pas moins de 47.641 euros pour François Hollande, tandis que Nicolas Sarkozy n'en a eu aucun.

Ce dernier coûte en revanche plus cher en matière de frais de sécurité, assurés par la police ou la gendarmerie et pris en charge par le ministère de l'Intérieur, avec 1.305.050 euros dépensés en 2022, contre 1.210.286 euros pour l'ancien maire de Tulle.

Si on additionne ces dépenses, on constate que les moyens matériels et humains alloués par l'Etat à Nicolas Sarkozy sont légèrement supérieurs (1.500.031 euros) à ceux octroyés à François Hollande (1.431.360 euros).

Des sommes sous-estimées, car les rémunérations de leurs collaborateurs ne sont pas prises en compte . A ce sujet, les services comptables de Matignon précisent qu’"au 31 décembre 2022, la moyenne des deux rémunérations les plus hautes et les plus basses est de 6.392 euros net pour le cabinet du président Nicolas Sarkozy et de 5448 euros net pour le cabinet du président François Hollande".

Sachant que chaque ex-chef de l'Etat a le droit à trois membres de cabinet et un agent de service. A noter par ailleurs, que jusqu'à mai 2022, l'ancien patron du Parti socialiste employait deux fois plus de collaborateurs, comme l'y autorise le décret, selon lequel les ex-présidents doivent réduire la voilure cinq ans après leur dernier mandat.