Colombie-Le candidat de droite De La Espriella remporte la présidentielle

Le candidat de droite Abelardo De La Espriella a remporté de justesse l'élection présidentielle organisée dimanche en Colombie, selon un premier décompte des voix, les électeurs ayant misé sur sa promesse, soutenue par Donald Trump, de lutter contre la criminalité et de renforcer l'économie.

Abelardo De La Espriella a obtenu 49,66% des suffrages, contre 48,70% pour son rival de gauche, le sénateur Ivan Cepeda, soit un écart d'environ 250.000 voix, selon le décompte du registre national sur la quasi-totalité des bulletins du second tour.

La Colombie est ainsi le dernier pays d'Amérique latine à prendre un virage à droite, après l'Argentine, l'Equateur, la Bolivie, le Panama, le Costa Rica et vraisemblablement le Pérou.

Ivan Cepeda, 63 ans, avait promis de poursuivre les politiques de Gustavo Petro, ancien rebelle et premier président de gauche du pays, notamment le financement par l'Etat de la retraite des plus pauvres, des réformes du travail soutenues par les syndicats, le gel de nouveaux projets pétroliers et des discussions de paix avec les groupes armés.

Abelardo De La Espriella a accusé Gustavo Petro d’être responsable des difficultés économiques et sécuritaires du pays, notamment de la montée en puissance de groupes armés. Il s'est engagé à mettre fin aux négociations avec les rebelles et les groupes criminels, tout en stimulant le secteur pétrolier et gazier.

Il a également dit vouloir baisser les impôts et diminuer la taille de l'État. Il a toutefois affirmé qu’il maintiendrait l’augmentation de 23% du salaire minimum décidée par Gustavo Petro, ainsi que d'autres mesures sociales populaires.

"Je gouvernerai pour tous les Colombiens, pour ceux qui ont voté pour moi comme pour ceux qui ont choisi l'autre candidat", a déclaré Abelardo De La Espriella devant ses partisans à Barranquilla, promettant de respecter les droits de tous les citoyens.

Il avait auparavant salué l'appel de félicitations reçu du président américain Donald Trump. Abelardo De La Espriella possède, en plus de la colombienne, les nationalités américaine et italienne et des résidences dans plusieurs pays.

CONGRÈS ET CONFLIT

Avec moins d'un point d'écart entre les candidats, Abelardo De La Espriella devra probablement faire preuve d'un esprit de compromis pour obtenir le soutien d'un Congrès divisé. Le parti d'Ivan Cepeda, le Pacte historique, possède le plus grand nombre de sièges au Sénat et à la Chambre, sans toutefois disposer d’une majorité.

Abelardo De La Espriella, avocat sans expérience politique préalable, devra également faire face à une dette publique élevée. Il s’est présenté comme un homme d’affaires, mais une enquête menée par le média local La Silla Vacia a révélé que bon nombre de ses entreprises ont été dissoutes, sont endettées et ont globalement enregistré des pertes en 2024, son cabinet d’avocats étant son activité la plus rentable.

Les principales associations professionnelles, dont la Chambre de commerce colombo-américaine, l’association minière et l’association bancaire, ont publié des communiqués félicitant Abelardo De La Espriella pour sa victoire.

Dans les quartiers aisés et de classes moyennes de Bogotá et de Medellín, des partisans brandissant des drapeaux ont célébré l’événement en applaudissant, en klaxonnant et en tirant des feux d’artifice.

Plus de 26,3 millions de Colombiens ont voté sur les 41,4 millions d’électeurs inscrits. Quelque 427.000 électeurs ont déposé des bulletins blancs, ce qui est généralement considéré comme un vote de protestation, selon les chiffres du registre électoral.

Ivan Cepeda a déclaré qu’il attendrait la vérification finale des résultats, affirmant que sa campagne contestait les résultats de certains bureaux de vote.

"Nous sommes ouverts au dialogue; nous sommes disposés à conclure des accords à condition qu’ils soient respectueux, sincères et qu'ils se traduisent par des actions politiques qui profitent à la nation et préservent les progrès historiques que nous avons déjà accomplis", a-t-il ajouté.

La sécurité a été une préoccupation majeure pour de nombreux électeurs d’Abelardo De La Espriella, notamment dans les régions touchées par la hausse des extorsions et du trafic de drogue.

Ses adversaires craignent cependant que son discours offensif contre les groupes armés ne ramène le pays vers une période de conflit plus intense.

CHANGEMENT RÉGIONAL

Abelardo De La Espriella a accusé Ivan Cepeda, fils d'un dirigeant communiste assassiné, et Gustavo Petro d’être des alliés de criminels, bien que le gouvernement de Gustavo Petro affirme avoir saisi plus de cocaïne que tout autre gouvernement auparavant. Ivan Cepeda a rejeté ces accusations, les jugeant infondées.

Ivan Cepeda a critiqué l'activité d’Abelardo De La Espriella en tant qu’avocat de personnes liées à des groupes paramilitaires d’extrême droite et à des affaires de corruption, notamment Alex Saab, poursuivi aux États-Unis dans une affaire de blanchiment d’argent liée à des accusations concernant ses activités avec le régime de Nicolas Maduro.

Abelardo De La Espriella affirme que ses relations professionnelles n’impliquent ni complicité ni participation à des crimes.

Donald Trump a déclaré que le résultat de cette élection était "très important pour l’avenir de la Colombie et pour ses relations avec les États-Unis".

(Reportage Nelson Bocanegra, Luis Jaime Acosta, Alexander Villegas, Carlos Vargas et Julia Symmes Cobb, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)