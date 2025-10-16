Collectif Nantais : la fin d'une belle utopie

Il avait émergé en 2021 après une relégation évitée de justesse, puis avait fait germer un bel espoir chez les supporters nantais. Le Collectif nantais a acté sa fin, mais pas la fin des espoirs de voir un actionnariat populaire prendre en main le FC Nantes.

L’espoir était né d’une défaite contre Toulouse, d’un maintien obtenu en galérant et après avoir vu l’agent Mogi Bayat déterrer un faux cercueil « FC Kita 2007 – 2021 » inhumé au pied de la Beaujoire par les supporters. À l’aube de l’été 2021, un projet avait germé, puis fait rêver les supporters du FC Nantes. Le Collectif nantais, nom porteur de sens en Loire-Atlantique, naissait, et avec lui, une promesse : « Un grand club de football mérite une grande mobilisation de son territoire. » Le projet est aujourd’hui terminé, mais les espoirs suscités, eux, restent.

Un Collectif à Nantes, joli oxymore

La ville de Jules Verne avait proposé une nouvelle utopie : un club de football ancré localement, qui respecte ses supporters et son histoire. Le groupe avait lancé sa pétition et sa cagnotte en ligne. Les supporters adhéraient selon leurs besoins et leur envie. « L’enjeu n’est pas la somme, mais le nombre de souscripteurs, disait Philippe Plantive, une des têtes pensantes du projet. Nous voulons vérifier l’élan populaire derrière nous. On espère soulever un enthousiasme, qui sera du carburant pour le Collectif nantais, et qui pourrait déclencher un déclic chez des investisseurs hésitants aujourd’hui. » 2,5 millions d’euros avaient été récoltés dès le début de l’été.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com