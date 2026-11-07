Colère sociale : malgré une mobilisation en baisse, la rue veut "maintenir la pression"

Manifestation à Paris, le 7 novembre 2026 dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Des défilés contre la vie chère globalement dans le calme et une mobilisation en baisse, mais toujours vivace : des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue samedi pour montrer leur colère et "maintenir la pression", avant des rendez-vous lundi avec le gouvernement.

C'était le quatrième samedi de mobilisation consécutif et la deuxième journée de cortèges de la semaine, après des manifestations de grande ampleur jeudi à l'appel des syndicats.

En milieu d'après-midi, la préfecture de police comptait dans le cortège parisien 46.000 personnes, contre 65.000 jeudi.

De son côté, l'intersyndicale de la jeunesse a évalué la mobilisation à 75.000 personnes samedi à Paris et 250.000 dans toute la France, contre 200.000 à Paris et 500.000 dans tout le pays une semaine plus tôt.

Les défilés se sont déroulés dans une ambiance calme, parfois festive. Quelques heurts avec les forces de l'ordre ont toutefois éclaté lorsque les défilés étaient non déclarés ou interdits, comme à Lyon, ou en fin de manifestation à Paris.

Des policiers des Compagnies républicaines de sécurité (CRS) postés place de la Concorde à Paris, le 7 novembre 2026 ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )

Le rassemblement de la coordination des gilets jaunes place de la Concorde, à Paris, a fait long feu. Plusieurs dizaines de personnes ont rapidement été contrôlées pour verbalisation (135 euros d'amende) par les forces de l'ordre, dont deux animateurs de la coordination, Benjamin Ball et Azelma Sigaux.

Entre République et Nation, des dizaines de milliers de personnes, majoritairement des jeunes lycéens, étudiants, trentenaires, ont défilé dans le calme, à l'appel de l'intersyndicale de la jeunesse (Union étudiante, Fage, Unef et USL) et des unions syndicales régionales (CGT, FO, FSU, Solidaires, CFDT).

"Ce n'est pas parce que les négociations doivent débuter" lundi à Matignon autour du Premier ministre Sébastien Lecornu "que la mobilisation doit se terminer", a jugé Vincent Gautheron, secrétaire général de l'Union régionale CGT.

"Aujourd'hui, c'est une date qui permet de maintenir la pression", a déclaré de son côté Sabrine Kharbach, porte-parole de l'Union étudiante.

À Lyon, les forces de l’ordre ont tiré des gaz lacrymogènes pour disperser "plusieurs centaines de personnes occupant la voie publique", dans un périmètre du centre-ville interdit de rassemblement, a indiqué la préfecture.

Des heurts se poursuivaient en fin d'après-midi et onze personnes ont été interpellées, selon la préfecture.

"Manque de réponses"

Dans les cortèges, les manifestants ont exprimé des revendications diverses, mais la critique de la répression policière est revenue dans plusieurs témoignages recueillis par les journalistes de l'AFP.

Manifestation à Paris, le 7 novembre 2026 dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale ( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Je suis ici pour dénoncer les violences policières et le manque de réponses à nos revendications", a déclaré à l'AFP Emna, lycéenne de 16 ans, rencontrée à Paris sur la place de la République.

À Toulouse, où le cortège non déclaré en préfecture a atteint jusqu'à 5.000 personnes, Benjamin, brancardier de 22 ans est venu aussi exprimer ses craintes.

"Toute la semaine, je me demande : est-ce que samedi je serai encore vivant ? On ne sait pas ce qui va se passer. On peut être incarcéré. On peut faire de la prison ferme pour avoir manifesté", a dit le jeune homme, qui portait une veste One Piece devenu symbole des mobilisations de la génération Z dans le monde entier, ainsi qu'un drapeau bleu blanc rouge.

À Marseille (5.200 manifestants selon la préfecture de police), Christophe, dessinateur industriel de 43 ans, a évoqué sa colère face aux méthodes de la police, mais aussi son inquiétude face à la précarité économique.

Manifestation à Rennes, le 7 novembre 2026 dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale ( AFP / Guillaume Saligot )

"Pour moi personnellement encore, ça va plutôt bien. Mais on sait très bien qu'il y a des gens qui galèrent beaucoup, qui ont du mal même à se nourrir tous les jours, qui doivent sauter des repas ou qui n'arrivent plus à faire un plein pour se rendre sur leur lieu de travail", a-t-il déploré.

À Lille (10.000 manifestants selon la préfecture), Florence, 61 ans, est venue pour ses "enfants et petits-enfants", qui ont "peur de l'avenir" en raison du changement climatique et des incertitudes liées à l'intelligence artificielle.

Au sein de la jeunesse, "le malaise est profond" et "je suis étonnée (...) par leur constance toutes les semaines à être présents'", a salué cette femme, à la fois cadre bancaire et graphothérapeute.

"Si on est là, c'est le résultat de dix années compliquées pour les Français", a estimé de son côté François Dollet, un quadragénaire coordinateur dans l’événementiel, qui a défilé à Bordeaux (9.100 manifestants selon la préfecture).

À Rennes, les autorités ont recensé "jusqu'à 5.500 personnes", et à Grenoble "6.000 personnes".

Maintenir la pression

La nouvelle journée de mobilisation visait à garder de l'élan deux jours avant une conférence sociale avec les syndicats et le patronat, convoquée lundi matin à Matignon, et des rencontres avec les organisations lycéennes et étudiantes l’après-midi.

La suite du mouvement dépendra en grande partie des réponses qu'apportera le gouvernement lundi lors de ces rendez-vous.

Manifestation à Bordeaux, le 7 novembre 2026 dans le cadre d'une journée de mobilisation nationale ( AFP / Philippe LOPEZ )

Les huit principaux syndicats nationaux ont d'ores et déjà indiqué qu'ils prendraient position dès lundi soir.

Une intersyndicale de l'éducation, rassemblant syndicats lycéens (USL), étudiants (Union étudiante, Unef, Fage, Fédération nationale étudiante) ainsi qu'enseignants et personnels (FSU, FO, CGT, SUD), a déjà appelé à une journée de grève et manifestation mardi.