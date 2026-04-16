Cocorico, un Français va gagner la Ligue des champions !

Cocorico, un Français va gagner la Ligue des champions !

Qui ne saute pas n’est pas Français. Avec l’élimination du Sporting face à Arsenal ce mercredi soir, c’est désormais garanti : la Ligue des champions sera remportée par un club comptant au moins un Français .

Cocorico !

En tête, le Paris Saint-Germain, avec sa petite troupe de tricolores : Bradley Barcola, Lucas Chevalier, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Lucas Hernández, Senny Mayulu ou encore Warren Zaïre-Emery. La formation de Luis Enrique ira défier le Bayern Munich, où le Ballon d’or 2025 pourra retrouver son vieux pote d’Évreux, Dayot Upamecano , ainsi que le nettoyeur de lucarne Michael Olise .…

AR pour SOFOOT.com