CMA CGM se renforce aux Etats-Unis et noue des partenariats avec FedEX

( AFP / BORIS HORVAT )

L'armateur français CMA CGM va racheter FedEx Supply Chain, filiale nord-américaine de logistique du groupe américain FedEx, pour 1,4 milliard de dollars, ont annoncé mercredi les deux groupes dans un communiqué commun.

Cette acquisition, dont la finalisation est attendue d'ici la fin de l'année sous réserve d'obtenir les autorisations réglementaires, s'inscrit dans un accord global comportant deux autres volets: des partenariats commerciaux de long terme dans le fret aérien et le transport maritime.

Le montant cumulé des trois volets de cet accord représente "environ 5 milliards de dollars et nous fera rentrer dans le top 5 des sociétés américaines d'entreposage", observe Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, dans une interview au quotidien économique Les Echos mise en ligne mercredi soir.

En rachetant FedEx Supply Chain, CMA CGM va tripler la taille des activités logistiques en Amérique du Nord de sa filiale CEVA Logistics. L'entité issue de l'opération exploitera environ 150 entrepôts et emploiera près de 20.000 personnes, précisent les deux groupes dans leur communiqué.

"L'acquisition et le partenariat avec FedEx constituent une étape majeure dans le développement de CEVA Logistics et de nos activités logistiques en Amérique du Nord", commente Rodolphe Saadé, PDG de CMA CGM, cité dans le communiqué.

En pratique, les partenariats commerciaux qui complètent cette acquisition feront de CMA CGM "le partenaire maritime privilégié de FedEx" dans le cadre d'un "accord non exclusif".

Dans le fret aérien, les géants français et américain associeront certaines de leurs activités afin de renforcer leur couverture et d'optimiser l'utilisation de leurs flottes respectives.

Le montant de ces deux accords de partenariat commercial de long terme correspond à 3,5 milliards de dollars sur dix ans, selon une source proche du dossier jointe par l'AFP.