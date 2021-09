CMA CGM : le rayon de soleil marseillais

« Ce groupe est une magnifique entreprise ! Votre succès nous rend fiers parce qu'il rend cette ville plus forte et notre pays plus fort. » À Marseille, Emmanuel Macron n'est pas venu seulement pour panser des plaies. Il s'est également enthousiasmé pour une belle et trop méconnue entreprise française. CMA CGM est un des leadeurs mondiaux du transport maritime. Son siège social est installé dans une tour du port de la Joliette dessinée par l'architecte irako-anglaise Zaha Hadid, décédée en 2016. Le chef de l'État s'est entretenu avec Rodolphe Saadé, PDG de ce groupe familial fondé par son père Jacques Saadé, d'origine libanaise. Il a aussi visité le fleet center, véritable tour de contrôle qui supervise et monitore l'ensemble de la flotte de CMA CGM à travers le monde, où il s'est entretenu avec plusieurs des commandants de navire.

L'armateur français a profité à plein du boom du transport maritime au deuxième trimestre, avec un bénéfice net s'envolant à presque 3,5 milliards de dollars, et a promis une nouvelle amélioration de ses résultats pour le reste de l'année. Le bénéfice net du groupe marseillais a été multiplié par 25 sur un an, à 3,48 milliards de dollars, selon un communiqué publié vendredi. Il avait déjà atteint 2,08 milliards au premier trimestre. La demande de services de transport et de logistique connaît un très fort rebond depuis le second semestre 2020 en

