CMA CGM confirme qu'un de ses navires a été attaqué dans le détroit d'Ormuz

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Le groupe maritime français CMA CGM a déclaré mercredi que l'un de ses navires, le San Antonio, avait été la cible d'une attaque alors qu'il traversait le détroit d'Ormuz, faisant des blessés parmi les membres d'équipage et causant des dommages au navire.

Les membres d'équipage blessés lors de l'attaque, qui a eu lieu mardi, ont été évacués et reçoivent des soins médicaux, a précisé la compagnie.

“CMA CGM suit de près la situation et reste pleinement mobilisée aux côtés de l'équipage”, a déclaré la compagnie dans un communiqué.