Clubs français en C1 : une euphorie à prolonger

Trois clubs en barrages, un directement admis en huitièmes : la première phase de Ligue des champions du foot français est aboutie. Mais s’en satisfaire serait une erreur.

C’est presque un crève-cœur : tous deux auteurs d’une belle « phase régulière » de Ligue des champions, l’AS Monaco (17 e , 13 points, avec 4 succès dont celui face au Barça) et le Stade brestois (18 e , avec le même nombre d’unités et de victoires dont l’une face au PSV) auront chacun pour adversaire en barrages Benfica ou… le Paris Saint-Germain, qui boucle ce mini-championnat à la 15 e position, après une campagne très chaotique. Deux lectures, forcément : l’assurance d’avoir au moins deux clubs français en huitièmes – le LOSC, 7 e avec 5 victoires dont le Real et l’Atlético, tient d’ores et déjà son coupon dans le top 16 –, mais aussi le regret d’observer nos représentants se télescoper dans cette drôle de nouvelle tambouille.

On t’aide à y voir plus clair sur qui peut affronter qui. Et il y a déjà des huitièmes de finale titanesques qui s’annoncent… https://t.co/VF18ukslyB…

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com