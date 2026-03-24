Club Med envisage une introduction en Bourse fin 2026 ou en 2027, selon son PDG

Le Club Med envisage une introduction en Bourse fin 2026 ou en 2027, a indiqué son PDG Stéphane Maquaire mardi au Figaro, un virage pour son actionnaire majoritaire, le chinois Fosun, qui avait exclu dans le passé cette possibilité.

Stéphane Maquaire, PDG de Club Med, à Paris, en décembre 2025 ( AFP / THIBAUD MORITZ )

"Une cotation du Club pourrait intervenir fin 2026 ou en 2027", a indiqué le dirigeant du fleuron français du tourisme. "Cela reste néanmoins une décision d'actionnaire", poursuit-il, estimant qu'être coté "est un levier de visibilité et d'attractivité supplémentaires pour une entreprise".

La cotation du groupe français avait été un sujet d'achoppement entre son ancien président Henri Giscard d'Estaing et l'actionnaire principal.

En juin 2025, M. Giscard d'Estaing avait exposé dans Le Figaro son souhait de "revenir à la Bourse de Paris dès le premier semestre 2026", selon lui "la meilleure façon" de mettre en œuvre le projet stratégique de la société. Il mentionait alors une valorisation à "près de deux milliards d'euros".

Fosun avait répliqué par une fin de non recevoir, évoquant "à ce stade" aucun projet d'introduction en Bourse. Le groupe choinois soulignait alors examiner "diverses options stratégiques et financières".

Henri Giscard d'Estaing avait été évincé du Club Med le mois suivant, en juillet 2025, pour être remplacé par Stéphane Maquaire.

"Il faut une gouvernance internationale pour le Club Med, respectueuse de ses valeurs et de son ancrage français. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui", avait-il alors plaidé.

L'ancien PDG dénonçait notamment la faible connaissance par la "majorité des administrateurs" du Club Med "dans sa dimension mondiale et ses racines françaises".

Le groupe Club Med était sorti de la cote en mars 2015 après son rachat par Fosun au terme d'une longue offre publique d'achat (OPA).