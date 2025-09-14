Clinton Mata ne digère pas le carton rouge

« Ne pas trouver d’excuse » , mais un peu quand même.

Au terme de la défaite de son Olympique lyonnais sur la pelouse du Stade rennais, à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1, Clinton Mata avait du mal à digérer l’échec de son équipe… mais aussi le carton rouge adressé à Tyler Morton à un quart d’heure du terme pour une faute bête , laissant les visiteurs en infériorité numérique alors même qu’ils menaient encore un but à rien.…

FC pour SOFOOT.com