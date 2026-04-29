Climat-Presque toute l'Europe a connu des températures supérieures à la moyenne en 2025

par Kate Abnett

La presque totalité de l'Europe a connu des températures supérieures à la moyenne en 2025, une année où des records ont été battus en matière de feux de forêt, de températures des mers et de vagues de chaleur, alors que le changement climatique s'aggrave, disent jeudi des scientifiques et l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

Des températures supérieures à la moyenne ont été enregistrées dans au moins 95% du territoire européen, où plus d'un million d'hectares de terres sont partis en fumée, le plus grand total annuel jamais enregistré, selon l'OMM et le service Copernicus sur le changement climatique (C3S) de l'Union européenne (UE).

Le rapport annuel publié par ces organisations montre que les conséquences du changement climatique en Europe sont de plus en plus graves, alors même que certains gouvernements envisagent d'écorner leurs politiques en matière de réduction d'émissions en raison d'inquiétudes économiques.

L'Europe est le continent qui se réchauffe le plus rapidement. L'OMM et le C3S ont indiqué que plus de la moitié de l'Europe a été touchée par des conditions de sécheresse en mai dernier.

L'année 2025 a été, dans son ensemble, l'une des trois plus sèches en termes d'humidité du sol depuis 1992. La température globale de la surface de la mer en Europe a atteint un record annuel, et 86% de la région a subi de fortes vagues de chaleur marines.

Le rapport montre que "le réchauffement climatique n'est pas une menace pour l'avenir, il s'agit de notre réalité présente", a déclaré Samantha Burgess, responsable stratégique pour le climat au C3S.

"Le rythme du changement climatique exige une action plus pressante", a-t-elle dit.

L'OMM et le C3S se sont notamment inquiétés de la situation dans les régions les plus froides d'Europe, où la neige et la glace jouent un rôle crucial pour contribuer à ralentir le changement climatique grâce à leur albédo, qui renvoie une bonne partie des rayons vers la haute atmosphère, ce qui réduit leur effet.

Les régions subarctiques de Norvège, de Suède et de Finlande ont enregistré leurs vagues de chaleur les plus importantes jamais enregistrées au mois de juillet dernier et les températures ont dépassé les 30 degrés Celsius dans le cercle arctique. L'Islande a de son côté enregistré l'an dernier la deuxième plus forte fonte glaciaire depuis le début des relevés, selon le rapport.

(Kate Abnett; version française Camille Raynaud)