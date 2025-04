Clément Turpin au sifflet de Barçelone-Inter mercredi

Un club français mardi, un arbitre français le lendemain.

Clément Turpin a été désigné par l’UEFA pour diriger la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Barça et l’Inter Milan , ce mercredi 30 avril, à Montjuic. À 42 ans, l’arbitre international n’est plus un rookie des grandes soirées européennes : une finale de C1, une autre en C3, et des prestations solides et remarqués dans des Euros et des Coupes du monde.…

EG pour SOFOOT.com