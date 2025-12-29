Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice
Avec un visage familier, retour sur le chemin du succès ?
Peu après l’annonce du licenciement de Franck Haise et de la nomination de Claude Puel ce lundi, ce dernier s’est déjà présenté devant la presse à Nice pour répondre aux questions. Puel était déjà sous contrat avec l’OGC Nice entre 2012 et 2016 et était sans club depuis sa démission de l’AS Saint-Étienne en décembre 2021.…
