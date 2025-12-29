 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 16:52

Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice

Claude Puel livre les raisons de son retour à Nice

Avec un visage familier, retour sur le chemin du succès ?

Peu après l’annonce du licenciement de Franck Haise et de la nomination de Claude Puel ce lundi, ce dernier s’est déjà présenté devant la presse à Nice pour répondre aux questions. Puel était déjà sous contrat avec l’OGC Nice entre 2012 et 2016 et était sans club depuis sa démission de l’AS Saint-Étienne en décembre 2021.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Dix trophées ridicules pour boucler 2025 et accompagner Paul Pogba
    Dix trophées ridicules pour boucler 2025 et accompagner Paul Pogba
    information fournie par So Foot 29.12.2025 16:02 

    Paul Pogba a eu le droit au trophée en bois du come-back de l’année 2025 lors de la cérémonie en bois des Global Soccer Awards, ce dimanche. Pourquoi s’arrêter en si bon chemin et ne pas proposer dix autres distinctions individuelles ridicules ? C’est parti ! → ... Lire la suite

  • Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt
    Nantes pourrait rapatrier un ancien de Ligue 1 en prêt
    information fournie par So Foot 29.12.2025 15:53 

    Pas si « Bell’Italia » que ça… Seulement cinq mois après son transfert de Toulouse à Turin, Zakaria Aboukhlal se dirige déjà vers un retour en Ligue 1 . Nantes devrait s’attacher les services de l’ailier marocain en prêt jusqu’à la fin de la saison, avec option ... Lire la suite

  • Le logo de la FIFA est visible au siège de la FIFA à Zurich
    Football: La FIFA a reçu à ce jour 150 millions de demandes de billets pour le Mondial 2026
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:36 

    Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé lundi que 150 millions de ‍demandes de billets avaient été enregistrées à ce jour pour le Mondial de football 2026, qui se déroulera aux États-Unis, au ‌Canada et au Mexique, et a défendu les prix des places, ... Lire la suite

  • Le logo de la candidature de Milan-Cortina pour l'organisation des Jeux Olympiques d'hiver de 2026 est présenté lors d'une conférence de presse organisée par la commission d'évaluation du Comité international olympique à Milan
    JO 2026: Dardust a composé la bande son des jeux de Milan-Cortina
    information fournie par Reuters 29.12.2025 15:36 

    L'artiste italien Dardust a composé la bande originale officielle des Jeux Olympiques d'hiver de ‍Milan-Cortina 2026, ont annoncé lundi les organisateurs. Le morceau, intitulé "Italian Fantasia", est inspiré des paysages emblématiques qui accueilleront les prochains ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank