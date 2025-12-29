 Aller au contenu principal
Claude Puel de retour à Nice, c'est officiel
information fournie par So Foot 29/12/2025 à 12:29

Un coup de jeune.

On le savait depuis quelques heures, c’est désormais officiel. L’OGC Nice a annoncé ce midi le départ de son entraîneur Franck Haise d’un commun accord et l’arrivée de Claude Puel pour le remplacer.

