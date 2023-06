Claude Debussy et Erik Satie, champions de l’export avec Daft Punk et Jul

Cocorico ! Les artistes produits en France ont vu leurs revenus de streaming augmenter de 21 % sur Spotify en 2022, à 225 millions d'euros, trois fois plus qu'il y a cinq ans, a dévoilé la plateforme d'origine suédoise. « Plus de la moitié des royalties générées par les artistes viennent d'écoutes de fans à l'étranger. Cela signifie que la part d'export est supérieure à 50 % », se réjouit Antoine Monin, directeur général de Spotify France et Benelux.

C’est la première fois que la plateforme, qui revendique un quart du marché mondial du streaming et 210 millions d’abonnés payants pour 515 millions d’utilisateurs actifs, publie des données économiques sur la France, dans le cadre d’une opération de transparence (et de communication) baptisée Loud & Clear.

Le top 10 des artistes les plus écoutés en dehors de la France va de l'électro jusqu'au rap, en passant par la pop. On trouve d'abord le trio de la french touch, à savoir David Guetta, DJ Snake et Daft Punk. Puis viennent Jul, Manu Chao, M83, Indila, qui profite de l'effet TikTok, Aya Nakamura, Ofenbach et Gims. Spotify précise que 59 % des « streams » (écoutes numériques) d'Aya Nakamura provenaient d'écoutes d'auditeurs aux quatre coins du monde ces 30 derniers jours.

L'artiste le plus écouté sur Spotify en 2022 en France est un rappeurDe manière plus surprenante, la musique classique française parvient à se faire une place parmi

