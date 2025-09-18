Clara Mateo envoie le Paris FC en Ligue des champions
Austria Vienne (F) 0-2 Paris FC (F)
Buts : Mateo (67ᵉ, 73ᵉ)
C’est donc ça les valses de Vienne ?…
Par LB pour SOFOOT.com
