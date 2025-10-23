 Aller au contenu principal
Ciryl Gane : « Un gars nerveux comme Kimpembe serait bon dans l'octogone »
Ciryl Gane s’apprête à affronter Tom Aspinall pour la ceinture des lourds de l’UFC, ce samedi soir. Mais avant de briller dans l’octogone, le combattant a fourbi ses armes sur le rectangle vert. Rencontre avec un « Bon Gamin » qui n’aime rien tant que la sensation du ballon qui fuse sur l’herbe humide. Un puriste, donc.

Comment tu t’es préparé pour ton combat contre Tom Aspinall ?

De la meilleure des manières, en poussant tous les curseurs au maximum pour ne rien laisser au hasard : au niveau physique, mental, mais aussi stratégique. Il y a une vraie équipe soudée d’une petite dizaine de personnes qui s’est déployée, a établi un calendrier précis, défini un projet d’entraînement, des objectifs à atteindre, des étapes pour me mettre dans les meilleures conditions pour préparer l’événement. Je crois que je ne me suis jamais préparé avec autant de professionnalisme, ou en tout cas de souci du détail, pour un combat.…

Propos recueillis par Arthur Jeanne, à Paris pour SOFOOT.com

