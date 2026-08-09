Cinq personnes tuées par un attaque de drones ukrainiens contre Belgorod - autorités russes

(Bilan actualisé dans le titre et dans le premier paragraphe)

Cinq personnes ont été tuées et 25 autres blessées lors d'une attaque ukrainienne menée dans la nuit à l'aide de drones contre la ville russe de Belgorod, ont déclaré dimanche les autorités locales.

Alexander Shuvayev, gouverneur par intérim de la région de Belgorod, a précisé que l'attaque avait provoqué des incendies dans deux immeubles d'habitation et qu'un grand nombre de bâtiments résidentiels et non résidentiels avaient été endommagés.

Le ministère russe de la Défense a déclaré avoir détruit plus de 150 drones ukrainiens au-dessus de la partie européenne du pays, ainsi qu'au-dessus de la Crimée, de la mer Noire et de la mer d'Azov.

De son côté, le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit que le port maritime d'Odessa avait subi des dégâts lors d'une attaque russe menée dans la nuit, ajoutant que huit personnes avaient été blessées dans la ville.

"Ce faisant, les Russes mènent une guerre contre la sécurité alimentaire mondiale", a-t-il déclaré.

Le port d'Odessa constitue la principale artère pour les exportations agricoles de l'Ukraine, gros producteur de blé, d'orge, de betteraves et de pommes de terre.

(Maxim Rodionov, Version française Benoit Van Overstraeten)