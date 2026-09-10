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Cinq morts dans l'incendie d'un ferry aux Philippines
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 03:58
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Cinq personnes sont mortes et plus de 80 autres sont portées disparues après qu'un incendie s'est déclaré à bord d'un ferry aux Philippines, ont dit jeudi les garde-côtes.

Les garde-côtes ont indiqué que 43 personnes avaient été secourues dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon la porte-parole des garde-côtes, le ferry transportait 117 passagers et comptait 17 membres d'équipage.

Les causes de l'incendie sont pour l'instant inconnues.

(Karen Lema; version française Camille Raynaud)

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