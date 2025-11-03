Cinq joueurs du PSG dans le onze de l'année de la FIFpro
Une équipe (légèrement) portée sur l’offensive.
Comme chaque fin d’année calendaire, la FIFPro a dévoilé son onze de la saison. C’est plus de 20 000 joueurs qui ont voté pour le meilleur XI de l’année 2025. Après la saison folle du PSG, il était couru d’avance que le club champion d’Europe serait fortement représenté. Ballon d’or, Ousmane Dembélé est bien sûr présent , mais sur l’aile gauche de l’attaque (tellement polyvalent, il aurait même pu être aligné en 6).…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
