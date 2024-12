Cinq conseils pour aider Manchester United à redresser la barre

Embourbé dans une galère sportive depuis plusieurs mois (voire années), Manchester United semble désarmé. Nous offrons donc cinq généreux conseils pour aider les Red Devils à se sortir de cette misère.

→ Retirer le brassard à Bruno Fernandes

Soyons clairs d’emblée : personne n’aime Bruno Fernandes. Tête de fouineur, jeu de fouineur, comportement de fouineur, le Portugais agace à peu près tout le monde. À Manchester United, on n’a donc rien trouvé de mieux que de le nommer capitaine. Hasard ou non, la tournure des événements n’a jamais été aussi mauvaise que depuis cette nomination. Dernier exemple en date : une prestation terrible contre Wolverhampton (défaite 2-0 évidemment) accompagnée de son carton rouge. La solution serait donc de sagement retirer le brassard au trentenaire, et de le filer à un vrai leader.

AB pour SOFOOT.com