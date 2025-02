information fournie par So Foot • 18/02/2025 à 14:42

Cinq conseils à Monaco pour briser la malédiction de la Luz contre Benfica

Quand un club français se déplace dans l’antre du Benfica Lisbonne, sa performance rime plus avec défaite qu’avec lumière (17 matchs, 0 victoire). Ce mardi soir, l’AS Monaco peut devenir la première équipe française à s’imposer là-bas, c'est en tout ce qu'il faudra faire pour se qualifier. Un petit mode d’emploi s’impose pour éviter les erreurs du passé.

→ Regarder où l’on marche pour éviter un péno dans le temps additionnel Benfica 2-1 Toulouse, 15 février 2024 (C3)

C’est toujours pratique. L’Estádio da Luz est un stade hostile, où l’atmosphère peut largement peser sur les organismes dans les ultimes secondes d’une rencontre. C’est ce qui est arrivé à Christian Mawissa, ce 15 février 2024, auteur d’une vilaine faute dans sa surface sur Marcos Leonardo à la 96 e minute et même expulsé… Angel Di María se chargera de transformer le péno pour s’offrir un doublé et qualifier le SLB face aux invités surprises violets. Aujourd’hui à Monaco, Mawissa sait ce qu’il lui reste (à ne pas) faire ce mardi soir pour laisser filer la qualification dans les derniers instants de la partie.

→ Ne pas organiser une soirée porte ouvertes Benfica 4-3 Lyon, 2 novembre 2010 (C1)

4-0 à la 67 e minute et une soirée longtemps cauchemardesque : c’est le douloureux souvenir lyonnais d’une vision à la Luz, un soir de novembre 2010, lors de la phase de poules de Ligue des champions. Ce soir-là, l’OL de Claude Puel en prend quatre contre le Benfica d’un Carlos Martins en feu, qui délivre autant de passes dé à ses coéquipiers Alan Kardec (homonyme du père du spiritisme, originaire de Lyon), Javi Garcia et Fábio Coentrão, qui signe un doublé. Il va falloir espérer que la défense monégasque soit plus inspirée que le trio douteux Cris-Pape Diakhaté-Dejan Lovren, pas très « Concentrão », ce soir du 2 novembre 2010 malgré la presque-remontada de leurs coéquipiers (4-3).…

Par Théo Juvenet pour SOFOOT.com