Cinq choses pas fausses sur Paphos
information fournie par So Foot 16/09/2025 à 21:59

Qualifiés pour la première fois de leur histoire en Ligue des champions, les Chypriotes de Paphos entrent en lice ce mercredi soir face à l’Olympiakos. Un club fondé il y a onze ans sur la côte ouest de l’île méditerranéenne et sous influence russe depuis 2017. Présentations.

→ Un club qui a l’âge d’aller au collège, mais sous tutelle russe

La Canée, Syracuse, Jounieh, Cambrils, Portimão, Saint-Aygulf. Comme Paphos, ces stations balnéaires méditerranéennes sont connues pour leurs plages endiablées, leurs restaurants étoilés et leurs touristes friqués. À ceci près que les vacanciers de la septième ville de Chypre peuvent, eux, se targuer d’avoir posé leurs valises dans une ville où le club local joue la Ligue des champions. Avant la fondation du club en 2014, aucun supporter de cette bourgade de l’ouest de l’île n’aurait pensé participer à la C1, pas même aux tours préliminaires contre une équipe des Îles Féroé. Pourtant, seulement onze ans après sa fondation, le club se dépucellera ce mercredi contre ses voisins grecs de l’Olympiakos.

Ironie sur un caillou surnommé l’île de l’amour, le Paphos FC est né de l’union entre deux clubs de la ville, l’AEP Paphos et l’AEK Kouklia. Trois ans plus tard, les Russes Roman Dubov et Sergei Lomakin, à un moment pressentis pour devenir propriétaires de l’AS Saint-Étienne, ont mis le grappin sur l’écurie chypriote. Dans un pays en proie aux investissements russes depuis la chute de l’Union soviétique, ces hommes d’affaires ont dépensé des millions pour construire un empire immobilier, moderniser le centre d’entraînement et surtout bâtir une équipe hégémonique à l’échelle locale. Vainqueur de la Coupe de Chypre en 2024, le club a franchi un cap avec le premier titre de champion de son histoire décroché la saison dernière. Une montée en puissance fulgurante d’un pavillon russe au sein de l’Union européenne, qui, malgré les sanctions économiques causées par la guerre en Ukraine, continue son développement sans vergogne.…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

