Cinq choses à savoir sur Espaly, petit Poucet opposé au PSG

Engagé dans le premier 16e de finale de Coupe de France de son histoire, le FC Espaly sera opposé au PSG dans un antre un peu particulier, le stade Marcel-Michelin. Comme un essai au rugby vaut cinq points et qu’il se pourrait bien que les pensionnaires de National 3 en prennent cinq dans la musette, voici cinq choses à savoir sur le petit Poucet, à servir à vos potes après chaque but.

→ On y trouve de fins gourmets

Espaly-Saint-Marcel a beau ne compter que 3 500 âmes, la petite ville compte surtout dans ses rangs deux boulangers-pâtissiers dont les réalisations feraient de l’œil à n’importe quel amateur de viennoiseries et autres sucreries. D’un côté, la boulangerie Mallet, partenaire du club aux gâteaux franchement appétissants, de l’autre, le pâtissier Yann Sabot, certes basé au Puy, mais fervent supporter, dont les macarons vont très vite ravir l’école de foot. Bref, un panel parfait pour une jolie réception ou une célébration de qualification par exemple. Dans ce dernier cas, il faudra aussi certainement penser à passer une tête au bar du Rocher, fidèle partenaire du club et surtout fief des supporters les plus aguerris du FC Espaly.

→ Il n’a pas le plus grand stade de la ville, mais il a le plus beau

Avec sa tribune de 460 places, le stade du Viouzou n’a rien de la plus imposante des enceintes. D’autant plus que le stade Charles-Massot, situé quelques kilomètres plus loin, peut quant à lui en accueillir 10 fois plus, sauf qu’il est utilisé par le voisin de National 2 du Puy-en-Velay. Un petit pied de nez à la commune vite effacé par la particularité de l’enceinte des Rouge et Noir. Postée au pied des orgues d’Espaly, qui lui donnent des airs de la Turbie de Monaco, elle est située le long du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et donne surtout un cadre unique au stade, surplombé d’un immense « ICI C’EST LE VIOUZOU » qui orne la tribune. En 2023, menacé par la chute d’une roche, il a même dû fermer ses portes durant quelques mois. Les tribunes de Marcel-Michelin, avec leur air « à plat », tâcheront de rendre la pareille.…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com