Cinq choses à retenir de la vidéo de Loris Giuliano à Naples

Après trois ans d’attente et un deuxième Scudetto empilé entre-temps, Loris Giuliano, célèbre créateur de contenu adepte des micro-trottoirs et de toutes formes d’interactions avec les peuples du monde, a enfin publié sa vidéo documentant la soirée du sacre du Napoli en 2023. Une manière de nous en apprendre davantage sur le peuple napolitain. En voici cinq qu’on a décidé de retenir.

1. La meilleure fête de la décennie a eu lieu le 4 mai 2023

C’est sur une plage napolitaine que ce documentaire commence, calme, paisible, avec du Pino Daniele dans les oreilles, mais très rapidement Loris Giuliano et son cousin nous emmèneront dans une soirée désormais inoubliable dans le football italien, celle du grand retour du SSC Napoli sur le toit de la Botte. Une soirée tellement dingue que ce match du jeudi soir face à l’Udinese (1-1), à l’extérieur, n’était même pas important à regarder. Un simple match nul suffisait aux hommes de Luciano Spalletti et au peuple napolitain pour faire exploser le Vésuve. Fumigènes, drapeaux, chants : la fête est totale. Certains attendaient cet événement depuis 33 ans, depuis le dernier titre remporté par Maradona et sa bande en 1990. L’Argentin disait lui-même après son premier sacre en 1987 : « Pour tous les Napolitains, c’est la plus grande fête que j’ai vécue de ma vie. Pas même le Mondial, ça n’a pas été une ferveur comme ça, car je n’étais pas dans mon pays. »

En 2023, sur place, beaucoup n’avaient d’ailleurs jamais vécu de titre des Azzurri . C’est le cas de notre reporter du jour, Loris, qui vit aux côtés des locaux la joie d’une vie. « On peut mourir maintenant » , s’exclame un homme, sa femme et ses deux enfants sur un scooter, hurlant et se pavanant dans les rues napolitaines. C’est sur un petit téléphone, ou totalement inconscients du temps qui passe, que les dernières minutes du match s’écoulent dans les files et les rues de Naples, avant une fête qui durera des jours et toute une vie.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com