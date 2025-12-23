 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cinq choses à retenir de la vidéo de Loris Giuliano à Naples
information fournie par So Foot 23/12/2025 à 09:35

Cinq choses à retenir de la vidéo de Loris Giuliano à Naples

Cinq choses à retenir de la vidéo de Loris Giuliano à Naples

Après trois ans d’attente et un deuxième Scudetto empilé entre-temps, Loris Giuliano, célèbre créateur de contenu adepte des micro-trottoirs et de toutes formes d’interactions avec les peuples du monde, a enfin publié sa vidéo documentant la soirée du sacre du Napoli en 2023. Une manière de nous en apprendre davantage sur le peuple napolitain. En voici cinq qu’on a décidé de retenir.

1. La meilleure fête de la décennie a eu lieu le 4 mai 2023

C’est sur une plage napolitaine que ce documentaire commence, calme, paisible, avec du Pino Daniele dans les oreilles, mais très rapidement Loris Giuliano et son cousin nous emmèneront dans une soirée désormais inoubliable dans le football italien, celle du grand retour du SSC Napoli sur le toit de la Botte. Une soirée tellement dingue que ce match du jeudi soir face à l’Udinese (1-1), à l’extérieur, n’était même pas important à regarder. Un simple match nul suffisait aux hommes de Luciano Spalletti et au peuple napolitain pour faire exploser le Vésuve. Fumigènes, drapeaux, chants : la fête est totale. Certains attendaient cet événement depuis 33 ans, depuis le dernier titre remporté par Maradona et sa bande en 1990. L’Argentin disait lui-même après son premier sacre en 1987 : « Pour tous les Napolitains, c’est la plus grande fête que j’ai vécue de ma vie. Pas même le Mondial, ça n’a pas été une ferveur comme ça, car je n’étais pas dans mon pays. »

En 2023, sur place, beaucoup n’avaient d’ailleurs jamais vécu de titre des Azzurri . C’est le cas de notre reporter du jour, Loris, qui vit aux côtés des locaux la joie d’une vie. « On peut mourir maintenant » , s’exclame un homme, sa femme et ses deux enfants sur un scooter, hurlant et se pavanant dans les rues napolitaines. C’est sur un petit téléphone, ou totalement inconscients du temps qui passe, que les dernières minutes du match s’écoulent dans les files et les rues de Naples, avant une fête qui durera des jours et toute une vie.…

Par Sacha François pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Javier Tebas allume le Real Madrid pour ses pleurnicheries
    Javier Tebas allume le Real Madrid pour ses pleurnicheries
    information fournie par So Foot 23.12.2025 12:12 

    Qui aime bien, châtie bien. Javier Tebas , n’y est pas allé par quatre chemins. Dans un entretien accordé à Sport , le président de la Liga a désigné le Real Madrid comme l’épicentre des tensions actuelles du championnat espagnol. Selon lui, les tiraillements récents ... Lire la suite

  • Le mal de ski est une variante de la «cinétose», un mot savant désignant aussi bien le mal de mer que le mal des transports. (crédit : Adobe Stock / photo générée par IA)
    Sports d’hiver : nausée sur les pistes ? Vous souffrez peut-être de mal de ski
    information fournie par The Conversation 23.12.2025 12:00 

    En descendant les pistes, certains skieurs éprouvent des sensations de malaise, déséquilibre et confusion qui peuvent provoquer des vertiges, de la fatigue, voire des vomissements. Peu connu, ce «mal de ski» appartient à la même famille que le mal de mer ou le ... Lire la suite

  • Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (40 à 31)
    Top 50 : les plus grandes sélections africaines de l’histoire (40 à 31)
    information fournie par So Foot 23.12.2025 11:59 

    On a conté leurs nuits légendaires au coin du feu. Elles ont porté les espoirs et fait la fierté de leur peuple. Elles ont même stoppé des guerres quand elles ne les ont pas subies. Pas forcément sur les meilleures pelouses, mais toujours dans la plus grande ferveur. ... Lire la suite

  • Les organisateurs de la CAN ouvrent gratuitement un stade aux supporters
    Les organisateurs de la CAN ouvrent gratuitement un stade aux supporters
    information fournie par So Foot 23.12.2025 11:20 

    Enfin un peu de foot populaire ! La rencontre entre l’Égypte et le Zimbabwe, remportée 2 buts à 1 par les Pharaons ce lundi, avait mal débuté côté tribunes : un stade presque vide, faisant presque penser aux tristes heures du Covid. … CMF pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank