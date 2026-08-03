Cinq buts inscrits hors de la surface dans le même match aux États-Unis

Cinq buts inscrits hors de la surface dans le même match aux États-Unis

La surface de réparation était visiblement trop proche. Les Rowdies de Tampa Bay ont renversé Louisville City (5-4) samedi dernier en USL Championship (D2 états-unienne), dans rencontre complètement folle.

Jugez plutôt : cinq des neuf buts ont été inscrits depuis l’extérieur de la surface. Frappes enroulées, reprises de volée, missiles : les deux équipes ont décidé de régler leurs comptes à distance et d’enchaîner les bangers .…

MJ pour SOFOOT.com