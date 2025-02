information fournie par So Foot • 09/02/2025 à 22:20

Cinq arguments pour vous convaincre d’aller à Roudourou voir Brest-PSG

Alors que Brest joue le match le plus prestigieux de son histoire, mardi contre Paris en barrages allers de Ligue des champions, 2500 billets pour la rencontre étaient encore à vendre, dimanche. Voilà cinq raisons de se jeter dessus.

→ Parce l’UEFA est vachement arrangeante

Que Reims galère à remplir son stade, c’est normal : la Ligue des champions commence à dater et Raymond-Kopa nous a quittés. Pour Brest, c’est compliqué à entendre. Certes, le match contre le PSG est à 18h45, certes c’est en semaine, certes il se déroule chez les cul-terreux de Guingamp, à 1h15 de voiture de la cité du Ponant. Vu comme ça, rien ne fait rêver, c’est sûr, mais il ne faut pas être si pisse-froid : ce sont les vacances dans le Finistère. L’UEFA l’avait prévu la quinzaine de la zone B, qui a démarré le vendredi 7 au soir. Pour le match retour, pareil : les bambins de la zone C, celle de Paris, seront en congés à partir du vendredi 14. Pas besoin de signer un faux mot d’excuse pour prévenir de l’absence des enfants, juste prendre son après-midi et faire un plein pour rallier les Côtes-d’Armor.

→ Parce que Brest est le plus grand club breton, et qu’il est temps de le montrer

Rennes est actuellement dans le rétroviseur de Brest. Il faut en profiter, car Habib Beye arrive fort. Lorient, c’est hors sujet. Nantes, en paillasson du vendredi soir, c’est pas mal. Guingamp, le Stade briochin, c’est pour la Coupe de France. C’est du folklore. La meilleure équipe bretonne, c’est donc Brest. C’est elle qui fait remonter la France à l’indice UEFA. Jean-Yves Le Drian est resté neuf ans et demi à la tête de la Région, il s’agirait d’en faire de même.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com