Chypre-Un nombre record de candidats pour les élections législatives, la fragmentation menace

Un nombre record de candidats s'est déclaré mercredi pour les élections législatives chypriotes du 24 mai, dans une course qui pourrait déboucher sur l'une des assemblées législatives les plus fragmentées de l'histoire de l'île.

Cela se traduirait par un affaiblissement de l'influence des trois partis soutenant le président sortant Nikos Christodoulides.

Au total, ils sont 753 candidats, représentant plus de 15 partis ou se présentant à titre individuel, à briguer les 56 sièges de la Chambre des représentants. Sept partis politiques sont représentés dans l'actuel parlement.

Les sondages montrent que les trois partis soutenant Nikos Christodoulides, à savoir les centristes DIKO, le DIPA et l'EDEK, perdent du terrain, tandis que le parti d'extrême droite ELAM progresse.

Le nouveau venu, ALMA, dirigé par l'ancien contrôleur général de l'île Odysseas Michaelides, semble en passe de remporter au moins 8 à 10% des voix.

Odysseas Michaelides a joué un rôle déterminant dans la mise au jour des dysfonctionnements du programme de "passeports contre argent", qui accordait des passeports européens à de riches étrangers en échange d'investissements.

Critiqué à maintes reprises par l'Union européenne (UE) - dont Chypre assure la présidence tournante jusqu'à la fin du mois de juin - ce programme a été démantelé par les autorités après une série de révélations en 2020.

Les sondages d'opinion montrent que la corruption figure en tête des préoccupations des électeurs, a déclaré l'analyste Fiona Mullen.

"Je pense que ce sera un vote de protestation assez important contre ce que les électeurs considèrent comme un système qui ne récompense que les initiés", a-t-elle déclaré à Reuters.

Le parti d'extrême droite ELAM devrait devenir le troisième parti au Parlement, reflétant ainsi les tendances observées à travers l'Europe.

"C'est une conséquence de la crise financière, les gens cherchant des coupables", a-t-elle déclaré.

(Rédigé par Michele Kambas ; version française Coralie Lamarque ; édité par Benoit Van Overstraeten)