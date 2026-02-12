Chute du bitcoin: une plateforme américaine suspend dépôts et retraits

La plateforme américaine d'échange de cryptomonnaies BlockFills a annoncé mercredi la suspension des retraits et des dépôts pour ses clients, une décision justifiée par les "conditions de marché et financières récentes", sur fond de dégringolade des devises numériques, le bitcoin en tête.

Fondé en 2018 à Chicago (nord), BlockFills a enregistré un volume de transactions de plus de 61 milliards de dollars en 2025 et revendique plus de 2.000 clients institutionnels dans près de cent pays.

La société indique, dans un communiqué, avoir suspendu les mouvements dès la semaine dernière "pour protéger ses clients et l'entreprise", et ne précise pas quand elle lèvera ces restrictions.

Après avoir atteint un sommet historique, début octobre, à 126.251,31 dollars, le bitcoin a entamé une glissade qui s'est accélérée en janvier.

La cryptomonnaie la plus échangée au monde a même frôlé le seuil symbolique de 60.000 dollars début février, avant de rebondir légèrement.

Au diapason, la plupart des devises numériques majeures ont accompagné le bitcoin dans sa chute.

Cette contraction brutale est expliquée notamment par un climat d'incertitude réglementaire aux Etats-Unis, l'examen d'un texte cadre majeur étant bloqué au Sénat, sans perspective concrète.

Par ailleurs, les monnaies électroniques ont pâti du coup de chaud des métaux précieux, en premier lieu l'or et l'argent, vers lesquels se sont massivement tournés les investisseurs spéculatifs.

Début février, la plateforme d'échange de cryptomonnaie Gemini a annoncé une vaste restructuration comprenant le retrait de plusieurs marchés étrangers et le licenciement d'un quart de ses effectifs.

La suspension mise en place par BlockFills rappelle la séquence débutée au printemps 2022, qui avait vu la valeur du bitcoin divisée par trois (-67%) entre fin mars et fin novembre.

Cette période avait été marquée par la défaillance d'une série de sociétés et plateformes liées aux cryptomonnaies, notamment Terra et FTX.