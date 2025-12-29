Christophe Jallet : « Je peux être un sale con quand je n’ai rien à faire »

Pendant des années, il a assisté les buteurs depuis son couloir. Retraité en 2020, Christophe Jallet assiste désormais aux plus grandes affiches depuis un poste de commentateur. Une fonction de consultant sur Canal+ que l’ancien international français a endossé naturellement, notamment par peur du vide.

Comment te sens-tu dans ce rôle de consultant ?

Très bien. Comme j’avais eu pas mal de propositions bien avant que ma carrière ne s’arrête, l’idée a eu le temps de germer dans ma tête. Ce que j’aime, c’est d’avoir un pied dans le terrain et un autre en dehors, de continuer sur un rythme de vie proche de celui que j’avais auparavant. J’y ai pris goût assez rapidement et je suis heureux à chaque fois que je commente un match.…

