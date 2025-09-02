 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs
information fournie par So Foot 02/09/2025 à 15:48

Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs

Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs

Nouvelle case cochée dans le CV.

Gérald Baticle et la Fédération Française de Football ont annoncé l’incorporation dans le staff des Espoirs de Christophe Jallet comme deuxième adjoint . Selon le communiqué de la FFF, il « suivra son processus de formation dispensée par la Direction Technique Nationale » et débute sa mission dès cette semaine lors du rassemblement des Espoirs. Il aura en charge le secteur défensif et opèrera aux côtés de Christophe Delmotte nommé premier adjoint.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
