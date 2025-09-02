Christophe Jallet devient adjoint des Espoirs
Nouvelle case cochée dans le CV.
Gérald Baticle et la Fédération Française de Football ont annoncé l’incorporation dans le staff des Espoirs de Christophe Jallet comme deuxième adjoint . Selon le communiqué de la FFF, il « suivra son processus de formation dispensée par la Direction Technique Nationale » et débute sa mission dès cette semaine lors du rassemblement des Espoirs. Il aura en charge le secteur défensif et opèrera aux côtés de Christophe Delmotte nommé premier adjoint.…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer