Christine Lagarde, présidente de la BCE, se félicite de l'accord avec l'Iran, mais les craintes d'inflation persistent

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* Lagarde estime que cet accord serait une bonne nouvelle s'il se confirmait

* Nagel ne prévoit pas de baisse immédiate de l'inflation

* Kazimir prévoit un nouveau resserrement

* Kazaks estime que la reconstitution des stocks prendra du temps

(Ajout des commentaires de Kazimir et Kazaks dans les paragraphes) par Hugo Lhomedet et Francesco Canepa

La présidente de la BCE, Christine Lagarde, s'est félicitée lundi de l'annonce d'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran , estimant que cela pourrait contribuer à la réouverture du détroit d'Ormuz , mais certains de ses collègues ont averti que cela ne ferait pas baisser immédiatement l'inflation élevée dans la zone euro. Des responsables américains et iraniens ont déclaré dans la nuit qu'ils étaient parvenus à un accord pour mettre fin à leur guerre et rouvrir le détroit, une voie d'accès pour les livraisons d'énergie, dans le cadre d'un accord préliminaire qui a fait chuter les prix du pétrole LCOc1 et freiné les paris sur des hausses de taux de la BCE.

“Si cette nouvelle est confirmée par les développements des prochains jours et la signature d’un protocole d’accord… c’est une bonne nouvelle. Nous ne pouvons que nous en réjouir”, a déclaré Christine Lagarde à la radio France Culture. Elle a toutefois averti que “toute la question de l’enrichissement d’uranium reste à débattre, à convenir et à conclure sous la forme d’un accord”. La BCE a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois en près de trois ans la semaine dernière afin de tenter de freiner l'inflation avant que la flambée des coûts énergétiques, consécutive à une perturbation sans précédent de l'approvisionnement liée à la guerre en Iran, ne se propage davantage à l'économie de la zone euro.

Les investisseurs financiers, qui tablaient largement sur deux nouvelles hausses des taux de la BCE au cours de l'année à venir, ont revu leurs prévisions à la baisse lundi. Ils n'envisagent désormais qu'une seule hausse supplémentaire, avec une probabilité marginale d'une nouvelle intervention.

NAGEL SE MONTRE PRUDENT QUANT À L'IMPACT SUR L'INFLATION S'exprimant plus tard à Francfort, Joachim Nagel, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a noté que la réaction des marchés financiers à l'accord annoncé montrait que les investisseurs anticipaient une solution durable au conflit avec l'Iran .

Il est toutefois resté plus prudent quant à l'impact sur l'inflation dans la zone euro, affirmant qu'il n'y aurait pas de soulagement immédiat même si le détroit d'Ormuz rouvrait rapidement, car il faudrait des mois pour rétablir l'approvisionnement en pétrole à son niveau d'avant-guerre.

“Aucun soulagement n'est en vue dans un avenir prévisible”, a déclaré Joachim Nagel, qui dirige la Bundesbank allemande. “Au contraire: même si le détroit d'Ormuz devait redevenir navigable prochainement, il faudra des mois pour que l'approvisionnement en pétrole revienne à la normale.” Il a indiqué que l'inflation dans la zone euro augmenterait une fois que les mesures gouvernementales qui ont fait baisser de 0,40 point de pourcentage le taux d'inflation de mai auront expiré, et qu'elle resterait élevée même dans le scénario “modéré” de la BCE , dans lequel les prix de l'énergie baissent plus rapidement. Joachim Nagel a réaffirmé son point de vue selon lequel toutes les options – c'est-à-dire aussi bien le maintien des taux d'intérêt à leur niveau actuel que leur relèvement – restent ouvertes pour la prochaine réunion de politique monétaire de la banque centrale les 22 et 23 juillet.

KAZIMIR ENVISAGE DE NOUVEAUX RESSERREMENTS Il a été rejoint par le gouverneur de la banque centrale slovaque, Peter Kazimir, qui a déclaré que les dommages causés à l'approvisionnement en pétrole ne pouvaient être réparés du jour au lendemain et a évoqué la possibilité d'un resserrement supplémentaire de la politique monétaire. “Nous avons fait un premier pas vers la maîtrise des pressions sur les prix à moyen terme”, a-t-il déclaré dans une tribune. “Mais la mission n'est pas terminée. Au vu des informations dont nous disposons aujourd'hui, il apparaît de plus en plus clairement que la politique monétaire a encore du travail à accomplir.” Le gouverneur letton, Martins Kazaks, a également déclaré dans un article de blog que “la reconstitution des réserves prendra probablement plus de temps” et que chaque réunion était “en direct” pour une éventuelle hausse des taux.