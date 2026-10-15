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Christine Lagarde pourrait être nommée présidente du Forum de Davos dès novembre-sources
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 15:32

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Le Forum économique mondial (WEF) pourrait nommer Christine Lagarde à sa présidence dès le mois prochain, ont déclaré à Reuters quatre sources proches de l'organisation, ce qui impliquerait son départ anticipé de ses fonctions à la tête de la Banque centrale européenne (BCE).

Le conseil d'administration du Forum, dont fait partie Christine Lagarde elle-même, se réunira le 2 novembre et pourrait l'élire à la présidence, selon ces sources, qui se sont exprimées sous couvert d'anonymat en raison du caractère sensible de l'affaire.

Aucune décision définitive n'a encore été prise, ont-elles précisé.

Le mandat de Christine Lagarde à la présidence de la BCE prend normalement fin en octobre 2027.

Un départ anticipé donnerait aux dirigeants de l'Union européenne (UE) l'occasion de choisir son successeur avant l'élection présidentielle française de 2027 et pourrait ouvrir la voie à un accord sur deux autres postes de haut niveau au sein de la banque centrale de la zone euro.

La BCE n'a pas souhaité faire de commentaire.

Le Forum économique mondial n'a pour l'instant pas répondu à une demande de commentaire.

(Avec la contribution de John Revill et Oliver Hirt à Zurich et d'Olivia Le Poidevin à Genève ; version française Diana Mandia ; édité par Benoit Van Overstraeten)

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