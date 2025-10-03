Christine Lagarde plaide pour une régulation plus sévère de la finance non bancaire

La présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, a plaidé vendredi pour un encadrement plus strict de la finance non bancaire, dans un discours prononcé à Amsterdam.

( AFP / DANIEL ROLAND )

Mme Lagarde a appelé les responsables politiques à œuvrer pour "renforcer" les normes applicables aux établissements non bancaires "qui exercent des activités similaires à celles des banques ou qui ont des liens importants avec le secteur bancaire".

Parmi les acteurs non bancaires figurent notamment les fonds de pension, les fonds d'investissement ou encore les plateformes de cryptomonnaies.

Ces exigences plus strictes permettront "de répondre aux préoccupations des banques concernant l'inégalité des conditions de concurrence", a souligné Mme Lagarde.

Elle s'est dite également attachée au maintien du niveau de la réglementation aujourd'hui applicable aux banques, tout en ouvrant la porte à des simplifications.

"Les responsables politiques ne devraient pas attendre une nouvelle crise financière pour se rappeler l'importance des enjeux", a insisté Mme Largarde, les appelant à s'emparer du sujet "au plus tôt".

En France, la banque centrale a annoncé fin mai son intention de tester la résistance des fonds d'investissement en cas de crise financière, en les soumettant cette année à un "stress test", habituellement réservé aux banques et assurances.