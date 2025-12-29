Christian Pulisic siffle la fin de la récré et de la rumeur Sydney Sweeney
Captain America et les rumeurs avec Natasha Romanoff.
La rumeur prenait de l’ampleur, Christian Pulisic a décidé de l’éteindre lui-même. Annoncé à tort en couple avec l’actrice Sydney Sweeney , le joueur de l’AC Milan a démenti publiquement sur Instagram. « S’il vous plaît, arrêtez de relayer des histoires inventées sur ma vie privée. Il faut des sources responsables » , a-t-il écrit, agacé par une info sortie de nulle part. Fin du feuilleton spécial gossip.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
