Christian Jacob dézingue Edouard Philippe, qui a « mis le feu à la France »

Personnalité politique préférée des Français, Édouard Philippe n'a pour autant pas que des admirateurs, y compris sur la scène politique. Interrogé par Le Figaro, Christian Jacob, le président des Républicains (LR), a épinglé l'ancien Premier ministre sur son action lorsqu'il était en poste à Matignon. « Son bilan est catastrophique. Jamais les dépenses publiques n’ont été aussi peu contrôlées, et ce avant la crise du Covid. Pareil sur l’autorité que réclament les Français », fustige l'ancien ministre.

Christian Jacob va même plus loin et estime que l'ancien chef du gouvernement, qui vient de lancer son nouveau parti Horizons, a « mis le feu à la France »: « Édouard Philippe, c’est celui qui cède tout aux voyous et aux casseurs à Notre-Dame-des-Landes. C’est lui qui met le feu partout avec les « gilets jaunes »: il refusait d’entendre les messages que nous lui adressions à l’Assemblée sur l’augmentation du gasoil. Il s’est entêté sur les 80 km/h sans vouloir bouger. Par son mépris et son ignorance du terrain, il a mis le feu à la France entière ».

« La famille est rassemblée »

Alors que le congrès de son parti, pour désigner le candidat à la présidentielle 2022, se tiendra le samedi 4 décembre, Christan Jacob s'est réjoui de la participation de Xavier Bertrand, qui était réticent à l'idée d'une

