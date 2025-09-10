Christian Eriksen est attendu en Bundesliga
Spoiler : Wolfsburg devient le Wolverhampton danois
Christian Eriksen, 33 ans, s’apprête à rejoindre le VfL Wolfsburg, selon les informations du magazine Kicker . Libre depuis son départ de Manchester United cet été, le milieu danois devrait bientôt passer sa visite médicale avant de signer avec le club allemand. Il découvrira donc le quatrième championnat de sa carrière.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
