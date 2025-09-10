 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Christian Eriksen est attendu en Bundesliga
information fournie par So Foot 10/09/2025 à 18:44

Christian Eriksen est attendu en Bundesliga

Christian Eriksen est attendu en Bundesliga

Spoiler : Wolfsburg devient le Wolverhampton danois

Christian Eriksen, 33 ans, s’apprête à rejoindre le VfL Wolfsburg, selon les informations du magazine Kicker . Libre depuis son départ de Manchester United cet été, le milieu danois devrait bientôt passer sa visite médicale avant de signer avec le club allemand. Il découvrira donc le quatrième championnat de sa carrière.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kylian Mbappé revient sur son litige financier avec le PSG
    Kylian Mbappé revient sur son litige financier avec le PSG
    information fournie par So Foot 10.09.2025 19:23 

    Il aurait même pu manifester en ce 10 septembre. Dans son entretien accordé à L’Équipe Mag , Kylian Mbappé est revenu sur les 55 millions d’euros qu’il réclamait au Paris Saint-Germain . Une somme qu’on lui doit tout simplement de par son travail explique t-il ... Lire la suite

  • À 40 ans, Steve Mandanda met un terme à sa carrière
    À 40 ans, Steve Mandanda met un terme à sa carrière
    information fournie par So Foot 10.09.2025 18:56 

    Un monument de la Ligue 1. Steve Mandanda a fêté ses 40 ans en mars dernier et il savait sans doute que le moment redouté par de nombreux footballeurs se rapprochait. Ce mercredi, le gardien a confié à L’Équipe qu’il avait pris la décision de mettre un terme à ... Lire la suite

  • Łukasz Fabiański passe de West Ham à West Ham
    Łukasz Fabiański passe de West Ham à West Ham
    information fournie par So Foot 10.09.2025 18:27 

    Quitter pour mieux se retrouver n’a jamais été aussi vrai. Trois mois après ses adieux face à Ipswich avec West Ham, Łukasz Fabiański a signé à … West Ham . Ce mercredi, les Hammers ont officialisé le retour du gardien polonais pour la saison à venir. En mai dernier, ... Lire la suite

  • Le père de Kylian Mbappé estime que défendre ne correspond pas au style de jeu de son fils
    Le père de Kylian Mbappé estime que défendre ne correspond pas au style de jeu de son fils
    information fournie par So Foot 10.09.2025 18:04 

    Tout pour le fiston. Au lendemain de la victoire des Bleus face à l’Islande, L’Équipe Magazine consacre son numéro à Kylian Mbappé et à sa famille. En plus d’une longue interview du capitaine de l’équipe de France, ses parents Fayza et Wilfrid, se sont également ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank