information fournie par So Foot • 02/02/2025 à 19:44

Chris Wood fait feu de tout bois à Forest

Dans la forme de sa vie, l’attaquant néo-zélandais est le symbole d’un Nottingham Forest complètement en feu depuis le début de la saison. En témoigne la raclée administrée à Brighton & Hove Albion, ce samedi. Avec un tel Chris Wood, jusqu’où iront-ils ?

C’est aussi dans sa capacité à se relever après un cuisant échec que l’on peut mesurer la grandeur d’une équipe. Terrassée par Bournemouth il y a tout juste une semaine dans le choc des belles surprises de la saison de Premier League, Nottingham Forest a mis un point d’honneur a démontré que cette déroute n’était rien d’autre qu’un petit accroc sur sa route. Et en aucun cas le début de la fin d’une belle histoire sans lendemain. Déterminés comme rarement et à nouveau vêtus de leur combo réussite-efficacité qui les accompagne depuis l’été dernier, les Reds , portés par un Chris Wood historique, ont frappé très fort.

Cours, Chris !

Le pépère venu de Hamilton est dans la forme de sa vie, lui qui totalise déjà dix-sept caramels cette saison. C’est bien simple : sans un Mohamed Salah injouable, il serait pleinement dans la course au titre de meilleur buteur de Premier League (yeux dans les yeux avec Erling Haaland, Alexander Isak et compagnie). Une sacrée revanche pour un buteur de 33 ans acheté à prix d’or par Newcastle en janvier 2022 pour être l’une des figures du projet XXL des Magpies , sans jamais parvenir à justifier les attentes placées en lui. Il lui aura donc fallu redescendre d’un étage, à Nottingham Forest, pour vivre la période la plus faste de sa carrière.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com