Chouette, une Ligue 1 de haute lutte !

Alors qu’en ce début de saison, seuls quatre points séparent le premier du septième au classement, se pose le débat concernant la naissance d’une véritable course au titre.

Paris, Marseille, Monaco, Lyon, Lille, Lens. Depuis le début de saison, le jeu de chaises musicales pour les deux premières places de Ligue 1 n’a jamais été aussi intense, alors qu’un groupe de tête s’est clairement dégagé. Une tendance assez inédite en France, au moment où l’on atteint le quart du championnat, qui nous ferait presque penser que l’Hexagone tient enfin sa course au titre. Mais est-il encore trop tôt pour l’affirmer ?

Dans ce « peloton maillot jaune », ils sont en réalité sept à se tirer la bourre : les six équipes mentionnées plus haut, auxquelles il faut ajouter Strasbourg, nouveau venu chez les lourds. Les Strasbourgeois justement, ont été parmi les premiers à titiller le Paris Saint-Germain, en allant gratter un nul (3-3) au Parc des Princes, quelques jours après la défaite parisienne à Marseille (1-0). Preuve que tout est possible. Alors oui, pour justifier ces résultats, beaucoup parleront de l’effectif amoindri de ce PSG, mais la réalité des statistiques s’en fiche des théories. Aujourd’hui, Paris, leader, ne dispose que de quatre points d’avance sur Strasbourg, septième. Et si nous ne sommes évidemment qu’au mois d’octobre et qu’il peut sembler assez prématuré de tirer certaines conclusions, force est de constater que la possibilité de voir naître une petite course au titre existe.…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com