Chômage: derrière la hausse, les effets de la réforme de France Travail

Le nombre de chômeurs en France a augmenté au troisième trimestre en raison de l'inscription de nouveaux publics à France Travail et d'un changement de règles pour les radiations, mais, sans ces effets, il est orienté à la baisse, selon les chiffres officiels ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

Le nombre de chômeurs en France a augmenté au troisième trimestre en raison de l'inscription de nouveaux publics à France Travail et d'un changement de règles pour les radiations, mais, sans ces effets, il est orienté à la baisse, selon les chiffres officiels.

Ces chiffres, publiés mardi, mettent donc en lumière des tendances contradictoires en fonction de l'interprétation qui en est faite, le gouvernement y voyant "une situation positive pour le marché du travail" malgré le contexte économique et budgétaire tendu, tandis que la CGT y lit "un chômage qui repart à la hausse".

Le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à France Travail en catégorie A (aucune activité) a ainsi augmenté de 1,6% au troisième trimestre 2025 par rapport au deuxième, et de 7,6% sur un an, rapporte le département des études du ministère du Travail (Dares).

Le nombre de chômeurs de cette catégorie s'élevait en moyenne cet été à 3,26 millions.

Ce chiffre tient compte de l'inscription automatique, depuis janvier, d'allocataires du RSA et de jeunes en parcours d'insertion. Sans ces nouveaux inscrits, le nombre de chômeurs de catégorie A aurait augmenté de seulement de 0,7% sur le trimestre et de 6,3% sur un an, indique la Dares.

La hausse s'explique aussi par une baisse du nombre de radiations en raison d'un nouveau régime de sanctions entré en vigueur début juin. En moyenne, le nombre de radiations est ainsi tombé à 2.000 par mois au troisième trimestre, contre 45.000 par mois au premier trimestre 2025.

Sans changement des règles de radiations, malgré les plans sociaux et les hésitations des employeurs à embaucher, le nombre d'inscrits au troisième trimestre 2025 aurait ainsi diminué 1% pour la catégorie A, selon le ministère, pour lequel "ce sont ces évolutions qui reflètent le mieux la situation conjoncturelle du marché du travail".

- "thermomètre perturbé" -

Pour l'ensemble des trois catégories de chômeurs tenues de chercher un emploi (A,B et C), dont certains exercent une activité réduite, le nombre de chômeurs a progressé de 1,5% sur le trimestre et de 5,3% sur un an. Leur nombre s'élève à 5,7 millions.

Cette hausse est réduite à 0,8% sur le trimestre et à 4% sur un an en retranchant les nouveaux publics. Enfin, sans tenir compte de la baisse des radiations, l'évolution pour l'ensemble des trois catégories serait orientée à la baisse au troisième trimestre, de 0,3%.

Pour l'ensemble des trois catégories de chômeurs tenues de chercher un emploi (A,B et C), dont certains exercent une activité réduite, le nombre de chômeurs a progressé de 1,5% sur le trimestre et de 5,3% sur un an. Leur nombre s'élève à 5,7 millions ( AFP / Geoffroy VAN DER HASSELT )

"Correction faite des effets méthodologiques, on constate une baisse du nombre des demandeurs d'emploi", se réjouit ainsi auprès de l'AFP le ministère du Travail, pour qui le "marché du travail reste solide et la dynamique de l'emploi préservée".

Beaucoup plus prudent, le directeur du département Analyses et prévision de l'OFCE Eric Heyer constate que "le thermomètre est perturbé par une mesure qui fait qu'on a moins de radiations".

Donc "pour comprendre, il faut retrancher d'un côté, de l'autre, je trouve ça très fragile", a commenté l'économiste qui relève aussi une "file d'attente" de 867.000 nouveaux inscrits (les allocataires du RSA et les jeunes en insertion) qui, neuf mois après la mise en œuvre de la loi Plein Emploi, ne se résorbe que très lentement.

"Le fait que ça fasse trois trimestres à des niveaux élevés, ça montre bien que France Travail n'a pas beaucoup de moyens pour recevoir" ces nouveaux publics, dit encore Eric Heyer.

Dans un communiqué, la CGT dénonce de son côté la hausse du chômage , dont les jeunes sont "les premières victimes".

Selon la Dares, le chômage des moins de 25 ans, qui frappe environ un jeune sur cinq, a progressé sur le trimestre de 6,8% pour la catégorie A et de 4,4% pour les catégories A,B et C. Sur un an, il a bondi de 29,8% pour ceux sans aucune activité et de 19,5% en incluant l'activité réduite.

Le 13 novembre, l'Insee publiera un autre indicateur: le taux de chômage pour le 3e trimestre, calculé sur la base d'une enquête permettant les comparaisons internationales. Au 2e trimestre, il était de 7,5%.