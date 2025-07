Chloe Kelly, le retour en grâce

Héroïne de l’Angleterre victorieuse du dernier Euro, Chloe Kelly est de retour dans la compétition qui l’a révélée. Après avoir envisagé de mettre en pause sa carrière à cause d’un conflit d'intérêt avec Manchester City en début de saison, l’attaquante s’est relancée à Arsenal où elle a remporté la Ligue des champions. Contre les Bleues ce soir, Kelly compte bien prouver que cette sombre page est définitivement tournée.

Quand le mot « Euro » s’invite dans une discussion avec Chloe Kelly, il y a de grandes chances que ses yeux se mettent à brillent, ses mains à trembler et que ses oreilles se rappellent d’un bruit : la fureur de Wembley du 31 juillet 2022. Ce jour-là, la foule anglaise hurle son nom à l’unisson. Grâce à un but marqué pendant la prolongation de la finale de l’Euro contre l’Allemagne, l’attaquante de Manchester City offre le premier titre de l’histoire aux Lionesses . Le lendemain, Tap-in Queen , son nouveau surnom, se retrouve à la Une des journaux et tabloïds anglais. Les demandes d’interviews affluent et son nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux explose. Désormais sur le devant de la scène, elle doit confirmer un nouveau statut : star d’une sélection prête à rafler tous les trophées à venir.

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com