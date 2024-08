Chirurgie, complications, cristallin : tout ce qu’il faut savoir sur l’opération de la cataracte

En tant qu'ophtalmologistes ayant réalisé des milliers de ces interventions, nous savons que de nombreux patients se font des idées fausses en ce qui concerne cette intervention, ainsi que sur les causes de la cataracte (certains patients imaginent par exemple qu'il s'agit d'une excroissance à la surface de l'œil).

Faisons le point sur cette pathologie très répandue, mais dont la prise en charge, dans la majorité des cas, ne présente pas de difficulté particulière.

Pour comprendre ce qu'est en réalité cette affection, il faut imaginer une vitre à la surface de laquelle du givre se serait formé : la lumière peut toujours être transmise, mais les détails sont perdus. On peut aussi utiliser une autre image, celle de la surface transparente d'une mer tropicale qui se retrouverait troublée par les turbulences d'une tempête. De la même façon, la cataracte survient lorsque le cristallin (la lentille convergente « naturelle » de l'œil), autrefois transparent, s'opacifie.

Cette affection n'est pas rare, puisqu'on estime que, au-delà de 80 ans, la cataracte touche plus de la moitié des Américains (en France, elle concerne plus de 20 % des personnes de plus de 65 ans et plus de 60 % de celles de plus de 85 ans, NDLR). Chaque année, aux États-Unis, près de 4 millions de chirurgies de la cataracte sont effectuées (en 2017, 830 000 interventions avaient eu lieu en France, NDLR).