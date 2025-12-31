 Aller au contenu principal
Chine: Xi Jinping promet des politiques économiques plus proactives en 2026
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 09:03

La Chine va mettre en œuvre des politiques plus proactives en ‍2026 visant à soutenir l'activité économique à long terme, alors que son économie devrait atteindre l'objectif de croissance de ‌Pékin d'environ 5% cette année, selon des propos du président Xi Jinping rapportés mercredi par les médias ​d'Etat.

L'économie devrait avoir progressé d'environ 140.000 milliards de yuans (17.050 ⁠milliards d'euros) en 2025, a déclaré le dirigeant dans son discours du Nouvel An devant ⁠les hauts responsables ‍du Parti communiste chinois, a indiqué la ⁠chaîne de télévision publique CCTV.

"L'économie de notre pays devrait progresser malgré la pression (...) démontrant une forte résistance et une ​grande vitalité", a déclaré Xi Jinping.

Le pays va s'engager dans une amélioration qualitative et une croissance quantitative raisonnable ⁠de l'économie tout en maintenant la stabilité sociale, ​a-t-il ajouté.

L'économie chinoise devrait atteindre son objectif ​d'une croissance du ​produit intérieur brut (PIB) d'environ 5% pour 2025, même si l'activité ​s'est essoufflée vers la ⁠fin de l'année, plombée par la faiblesse de la consommation des ménages, la déflation persistante et une crise prolongée du secteur immobilier.

Les déclarations de Xi Jinping font écho ‌aux engagements pris récemment par le gouvernement de mettre en œuvre des mesures visant à augmenter les revenus des ménages et à soutenir la consommation et l'investissement.

(Rédigé par Liz Lee et Shi Bu ; version française Blandine Hénault ; édité ‌par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

