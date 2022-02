Chine : un tigre moins téméraire

Le 1er février, la Chine a fêté son entrée dans l'année du Tigre, juste avant l'ouverture des JO d'hiver. (© AFP)

Après une croissance plus forte que prévu en 2021, l’activité chinoise devrait se «normaliser».

Les Jeux olympiques d’hiver, XXIVe du nom, se sont donc ouverts à Beijing ou Pékin – si l’on souhaite franciser le nom de la capitale – pour une durée de dix-sept jours.

Et le moins qu’on puisse dire est que la fête est déjà en partie gâchée. Au-delà des critiques sur les atteintes aux droits de l’homme, du boycott diplomatique américain et de l’impact écologique (avec une neige 100% artificielle), cette compétition aura lieu sans le public chinois pour des raisons sanitaires.

Et cette stratégie «zéro Covid», qui consiste à frapper vite et fort au moindre cas détecté, avec des mesures de confinement strict, ne manque pas d’avoir des conséquences sur le plan économique.

Vents contraires

Certes, l’empire du Milieu a terminé 2021 avec une croissance plus forte qu’attendu de 8,1%, la meilleure depuis dix ans, et très supérieure à l’objectif officiel de 6%. Un résultat obtenu grâce à une solide reprise dans l’industrie et au rebond des exportations (+29,9%), qui a permis de dégager un excédent commercial record (676 milliards de dollars, dont près de 400 milliards avec les États-Unis !).

Mais la trajectoire de l’activité, en glissement annuel, suscite des interrogations : +18,3% au premier trimestre, +7,9% au deuxième, +4,9% au troisième et +4% au dernier. De là à penser que 2021 est la dernière année de forte croissance, il n’y a qu’un pas, étant