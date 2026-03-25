Chine-Un ancien dirigeant du groupe public de l’aéronautique condamné à la peine de mort avec sursis pour corruption

PÉKIN, 25 mars - Un tribunal chinois a condamné mercredi Tan Ruisong, ancien président de l'Aviation Industry Corporation of China (AVIC), à la peine de mort avec un sursis de deux ans pour corruption, dans le cadre d'une vaste campagne de lutte contre la corruption au sein du complexe militaro-industriel chinois.

L'ancien dirigeant du géant public de l'aérospatial et de la défense a été reconnu coupable de détournement de fonds, de corruption, de délit d'initié et de divulgation d'informations privilégiées, a déclaré mercredi un tribunal de la province du Liaoning, dans le nord-est du pays.

Tan Ruisong a perçu plus de 700 millions de yuans (87,50 millions d'euros) alors qu'il occupait divers postes dans l'industrie aérospatiale au cours de trois décennies, selon le jugement de première instance rendu par le tribunal.

Le communiqué indique que Tan a plaidé "coupable et s'est montré repentant".

Tan Ruisong a été exclu du Parti communiste au pouvoir pour corruption en février 2025. Il "vivait aux dépens du secteur militaire" et a accepté un montant considérable de pots-de-vin, avait alors déclaré l'organisme chinois de lutte contre la corruption.

L'AVIC produit la plupart des avions militaires et des drones chinois.

Tan Ruisong a détourné des fonds publics et "abusé de ses fonctions… en aidant d'autres personnes dans des domaines tels que les fusions et acquisitions d'entreprises et l'attribution de contrats de projets", selon le communiqué publié par le tribunal.

Il a également divulgué à plusieurs reprises des informations privilégiées et a "incité d'autres personnes à effectuer des opérations boursières sur la base de ces informations", précise le communiqué.

Le tribunal a décidé de priver Tan Ruisong de ses droits politiques à vie et de confisquer tous ses biens personnels, indique le communiqué.

Le président chinois Xi Jinping mène depuis plusieurs années une vaste campagne anticorruption dans l(armée, ayant entraîné la destitution, la mise en examren et la poursuite de hauts responsables du secteur.

Le mois dernier, trois législateurs chinois liés au secteur de la défense ont été démis de leurs fonctions au sein du parlement national.

Le successeur de Tan Ruisong à l'AVIC, Zhou Xinmin, a été évincé, tout comme le chercheur en armement nucléaire Liu Cangli et Luo Qi, ingénieur en chef du géant public de l'énergie nucléaire China National Nuclear Corporation.

(Reportage du bureau de Pékin, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)