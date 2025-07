Chine-Russie : Xi Jinping appelle à un front commun face aux pressions américaines sur l'Ukraine

En pleine intensification des tensions entre Russie et Etats-Unis, le président chinois Xi Jinping a réaffirmé mardi son soutien à Moscou, appelant à un renforcement du partenariat stratégique entre la Chine et la Russie.

Xi Jinping et Vladimir Poutine, le 8 mai 2025, à Moscou ( AFP / KIRILL KUDRYAVTSEV )

Le dirigeant chinois Xi Jinping a déclaré mardi 15 juillet au ministre russe des Affaires étrangères que les deux pays devaient " renforcer leur soutien mutuel " , sur fond de pressions américaines pour mettre un terme à la guerre en Ukraine.

La Chine, un allié diplomatique et économique clé de la Russie, n'a jamais dénoncé l'assaut que cette dernière poursuit depuis février 2022 en Ukraine, ni appelé au retrait des troupes russes.

Plusieurs alliés de Kiev considèrent que la relation privilégiée avec Pékin fournit un soutien clé à l'effort de guerre russe , et espèrent voir la Chine faire pression sur Vladimir Poutine pour faire cesser l'offensive en Ukraine.

Une visite d'Etat à venir ?

Malgré ces appels, Pékin et Moscou doivent "mettre en oeuvre le consensus important" atteint avec le président russe Vladimir Poutine, et "renforcer leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux", a affirmé mardi Xi Jinping, selon l'agence officielle Chine nouvelle.

Les deux pays doivent également "unir les pays du Sud global et promouvoir le développement de l'ordre international dans une direction plus juste et plus raisonnable", a-t-il ajouté au ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, selon la même source.

Parmi les sujets abordés par les deux responsables figurait la préparation d'une visite du président russe Vladimir Poutine en Chine à l'occasion d'un sommet de l'OCS , avait rapporté plus tôt Moscou.

Sergueï Lavrov s'était entretenu dimanche avec son homologue chinois Wang Yi, notamment sur le dossier ukrainien et "les relations avec les Etats-Unis", selon Moscou.

Le ministre chinois des Affaires étrangères avait alors vanté la relation entre la Chine et la Russie comme étant "la plus stable, la plus mûre et la plus riche en valeur stratégique au monde".

240 milliards d'échanges de biens

Les déclarations de Xi Jinping surviennent quelques heures seulement après que le président américain Donald Trump a averti les partenaires commerciaux de la Russie qu'il imposerait des droits de douane "très sévères" pouvant atteindre 100% si Moscou ne mettait pas fin à la guerre d'ici 50 jours.

Or, la Chine est un partenaire commercial majeur de la Russie, avec qui elle a échangé l'an dernier un montant record de biens à hauteur de 240 milliards d'euros, d'après des chiffres officiels des douanes chinoises.

Réagissant à la menace brandie par Donald Trump, Pékin a fustigé mardi un acte de "coercition", affirmant qu'il était inutile.

"La Chine s'oppose fermement à toute sanction unilatérale illégale et à toute juridiction extraterritoriale (...) La coercition et les pressions ne mènent nulle part ", a déclaré lors d'un point presse régulier un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères.

L'entretien de Sergueï Lavrov avec Xi Jinping se tenait dans le cadre de l'organisation en Chine d'une réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS).

L'OCS regroupe 10 pays dont la Chine, la Russie, l'Iran, l'Inde et le Pakistan . Elle entend faire contrepoids aux organisations occidentales et renforcer la coopération en matière de politique, de sécurité ou encore de commerce.

Mardi, Xi Jinping a souligné que "la confiance politique mutuelle" entre les États membres de l'OCS s'était "renforcée", selon la télévision d'Etat CCTV.

L'OCS est parvenue "à explorer une voie de coopération régionale qui suit les tendances de l'époque , et répond aux besoins de toutes les parties, devenant un modèle pour un nouveau type de relations internationales", a-t-il ajouté.