Chine: le FMI abaisse sa prévision de croissance sur fond de crise de l'immobilier

Le Fonds monétaire international (FMI) a revu mardi à la baisse ses prévisions de croissance pour la Chine en 2024, les ramenant à 4,8%, en avertissant que le ralentissement persistant du secteur immobilier risquait de s'aggraver.

Le gouvernement chinois vise une croissance "d'environ 5%" cette année. Un objectif rendu compliqué par la faiblesse de la consommation des ménages et par une crise dans l'immobilier, avec des promoteurs endettés et une chute des prix.

La Chine a annoncé la semaine dernière sa croissance trimestrielle la plus faible depuis un an et demi et a reconnu que de "nouveaux problèmes" entravaient l'activité économique.

Le FMI a indiqué mardi qu'il avait révisé son estimation de croissance pour la Chine à +4,8%. L'organisation internationale avait tablé, dans ses précédentes prévisions publiées en juillet, sur +5%.

"Malgré une faiblesse persistante du secteur immobilier et une confiance faible chez les consommateurs, la croissance ne devrait ralentir que marginalement pour atteindre 4,8% en 2024", a indiqué le FMI dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale.

Ce taux ferait rêver nombre de nations développées, mais il reste pour le pays asiatique bien loin de l'expansion fulgurante qui l'a propulsé ces dernières décennies vers les sommets de l'économie mondiale.

La croissance chinoise devrait encore ralentir en 2025, selon le rapport du FMI, qui la voit à +4,5% - au diapason de ses prévisions de juillet.

La Chine a dévoilé ces dernières semaines une série de mesures pour tenter de relancer l'économie, comme des baisses de taux sur les prêts immobiliers ou encore des assouplissements de restrictions sur l'achat de logements à Pékin ou Shanghai.

Mais les économistes estiment qu'il faudra en faire davantage pour relancer l'activité et restaurer la confiance des entreprises.

Le FMI a souligné mardi que les récentes mesures prises par les autorités chinoises étaient un facteur qui pourrait stimuler la croissance "à court terme".

- "Retombées négatives" -

Il a toutefois mis en garde contre la crise qui sévit depuis plusieurs années dans le secteur immobilier et continue de représenter un risque majeur pour la croissance.

"La situation pour le marché immobilier pourrait s'aggraver, avec de nouvelles corrections de prix dans un contexte de contraction des ventes et des investissements", a indiqué le FMI dans son rapport.

"Cela pourrait entraîner un affaiblissement de la demande intérieure, avec des retombées négatives sur les économies de marché avancées et émergentes, compte tenu de l'importance croissante de la Chine dans le commerce mondial", a-t-il souligné.

L'économie chinoise est également confrontée à d'autres difficultés, comme le risque d'une déflation ou encore le taux de chômage, qui reste relativement élevé chez les 16-24 ans, à plus de 17%.