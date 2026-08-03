 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chine: l'activité manufacturière progresse en juillet pour le 8ème mois, selon un indice indépendant
information fournie par Boursorama avec AFP 03/08/2026 à 11:32
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

( AFP / PEDRO PARDO )

( AFP / PEDRO PARDO )

L'activité manufacturière chinoise a continué à progresser en juillet pour le huitième mois consécutif, mais à un rythme ralenti, montre un indice indépendant publié lundi.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) publié indépendamment par S&P Global et l'agence RatingDog diffère des données officielles publiées vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS) qui faisait état, pour sa part, d'une contraction inattendue de l'activité manufacturière de la deuxième économie mondiale.

Le PMI agrège différentes données pour produire sous la forme d'un chiffre unique une image synthétique de l'état de l'activité manufacturière. Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, un chiffre inférieur d'une contraction.

L'indice de S&P Global et RatingDog s'est établi en juillet à 50,9. Il était à 51,7 en juin. Le chiffre du BNS était de 49,2, le premier recul en cinq mois.

La période de huit mois de progression continue est la plus longue observée par S&P Global et RatingDog en cinq ans, à l'égal de novembre 2023-juin 2024.

Faisant la moyenne des deux PMI, le cabinet Capital Economics explique les chiffres par une baisse abrupte de la composante des nouvelles commandes.

Cette baisse est elle-même imputable à la faiblesse de la demande intérieure, alors que la demande à l'exportation demeure vigoureuse, dit Capital Economics dans une note. L'un des facteurs de la baisse de la demande domestique est le recul marqué de l'activité du bâtiment, attribuée officiellement aux récents typhons, dit Capital Economics.

La faiblesse de la demande intérieure et l'accumulation persistante des stocks d'intrants "méritent qu'on y prête attention", écrit dans un commentaire Yao Yu, fondateur de RatingDog.

Cependant, "l'indice PMI manufacturier devrait se maintenir en zone d'expansion à court terme, même si le rythme de croissance pourrait ralentir", analyse-t-il.

L'indice officiel du BNS, le plus bas depuis la fin de la pandémie de Covid-19 en 2022, est "préoccupant", dit la note de Capital Economics. Mais, ajoute-t-il, "il existe des raisons de ne pas céder à la panique".

Les données du BNS montrent un marché du travail apparemment "relativement résilient" et des entreprises qui s'attendent plutôt à ce que la récente détérioration de l'activité soit de courte durée, peut-être parce qu'elles anticipent un effet d'entraînement accru de la politique budgétaire pour le reste de l'année, dit-il.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une moto calcinée gît dans les ruines fumantes d'une habitation de Spokane (Etats-Unis) le 2 août 2026 ( AFP / Erick Doxey )
    Des dizaines de milliers d'évacués face aux feux dans le nord-ouest américain
    information fournie par AFP 03.08.2026 13:07 

    Les pompiers continuent de batailler dans le nord-ouest des Etats-Unis lundi contre les incendies qui ravagent la ville de Spokane, où des dizaines de milliers de personnes ont reçu l'ordre d'évacuer et plusieurs centaines de bâtiments ont été réduits en cendres. ... Lire la suite

  • Le président américain Donald Trump s'adresse à la presse à bord de l'avion présidentiel Air Force One, le 2 août 2026 ( AFP / Aaron Schwartz )
    Trump annonce une reprise des négociations lundi, l'Iran dément
    information fournie par AFP 03.08.2026 12:35 

    Donald Trump a annoncé une reprise du dialogue avec l'Iran lundi, démentie plus tard par Téhéran qui a assuré qu'il n'y avait pas de négociations en cours dans cette guerre enlisée depuis maintenant cinq mois. Le président américain avait menacé il y a quelques ... Lire la suite

  • Une boutique GameStop. (Crédit: / Adobe Stock)
    GameStop recule après un échange de dette contre des actions d'une valeur de 1,4 milliard de dollars
    information fournie par Reuters 03.08.2026 12:30 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 3 août - ** Les actions de GameStop ( GME.N ), enseigne spécialisée dans la vente de jeux ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 03.08.2026 11:52 

    Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,66% pour le Dow Jones .DJI , de 0,48% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,54% pour le Nasdaq .IXIC : * BRISTOL

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank