Chine: l'activité manufacturière progresse en juillet pour le 8ème mois, selon un indice indépendant

( AFP / PEDRO PARDO )

L'activité manufacturière chinoise a continué à progresser en juillet pour le huitième mois consécutif, mais à un rythme ralenti, montre un indice indépendant publié lundi.

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) publié indépendamment par S&P Global et l'agence RatingDog diffère des données officielles publiées vendredi par le Bureau national des statistiques (BNS) qui faisait état, pour sa part, d'une contraction inattendue de l'activité manufacturière de la deuxième économie mondiale.

Le PMI agrège différentes données pour produire sous la forme d'un chiffre unique une image synthétique de l'état de l'activité manufacturière. Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité, un chiffre inférieur d'une contraction.

L'indice de S&P Global et RatingDog s'est établi en juillet à 50,9. Il était à 51,7 en juin. Le chiffre du BNS était de 49,2, le premier recul en cinq mois.

La période de huit mois de progression continue est la plus longue observée par S&P Global et RatingDog en cinq ans, à l'égal de novembre 2023-juin 2024.

Faisant la moyenne des deux PMI, le cabinet Capital Economics explique les chiffres par une baisse abrupte de la composante des nouvelles commandes.

Cette baisse est elle-même imputable à la faiblesse de la demande intérieure, alors que la demande à l'exportation demeure vigoureuse, dit Capital Economics dans une note. L'un des facteurs de la baisse de la demande domestique est le recul marqué de l'activité du bâtiment, attribuée officiellement aux récents typhons, dit Capital Economics.

La faiblesse de la demande intérieure et l'accumulation persistante des stocks d'intrants "méritent qu'on y prête attention", écrit dans un commentaire Yao Yu, fondateur de RatingDog.

Cependant, "l'indice PMI manufacturier devrait se maintenir en zone d'expansion à court terme, même si le rythme de croissance pourrait ralentir", analyse-t-il.

L'indice officiel du BNS, le plus bas depuis la fin de la pandémie de Covid-19 en 2022, est "préoccupant", dit la note de Capital Economics. Mais, ajoute-t-il, "il existe des raisons de ne pas céder à la panique".

Les données du BNS montrent un marché du travail apparemment "relativement résilient" et des entreprises qui s'attendent plutôt à ce que la récente détérioration de l'activité soit de courte durée, peut-être parce qu'elles anticipent un effet d'entraînement accru de la politique budgétaire pour le reste de l'année, dit-il.