Chine: l'activité manufacturière continue à progresser en mai (indice indépendant)

L'activité manufacturière en Chine a continué à progresser en mai, profitant de commandes toujours soutenues et d'une relative atténuation des pressions inflationnistes, montre un indice indépendant publié lundi.

( AFP / ADEK BERRY )

L'indice d'activité des directeurs d'achat (PMI) publié par S&P Global et l'agence RatingDog s'est établi à 51,8. C'est moins bien qu'en avril (52,2), mais c'est le sixième mois consécutif de croissance.

L'indice indépendant, indicateur clé de l'activité industrielle, est supérieur à celui publié dimanche par le Bureau national des statistiques (BNS). A 50,0, l'indice du BNS reflétait une stabilité de l'activité, freinée par une faible demande et la hausse des coûts de l'énergie liée à la guerre au Moyen-Orient.

Un chiffre supérieur à 50 témoigne d'une expansion de l'activité. En deçà, il traduit une contraction.

La demande de produits manufacturés chinois a continué de progresser en mai, malgré un léger recul des commandes à l'exportation, disent S&P Global et RatingDog dans un communiqué. Bien que la croissance de la demande ait légèrement fléchi par rapport à avril, elle reste parmi les plus élevées enregistrées ces cinq dernières années.

L'inflation des prix des intrants et des extrants a marqué le pas pour la première fois depuis, respectivement, six et sept mois, dit le communiqué.

"Toutefois, les prix des intrants ont continué à augmenter plus vite que la moyenne historique de l'enquête, en raison des coûts plus élevés des matières premières et de l'énergie, ainsi que des perturbations des chaînes d'approvisionnement", nuance dans un commentaire Yao Yu, fondateur de RatingDog.

"L'atténuation des pressions inflationnistes a apporté un certain soulagement aux entreprises quant à leurs coûts et à leurs conditions tarifaires. Toutefois, la modération persistante de la croissance de la demande et le fléchissement des commandes extérieures constituent des risques importants qui appellent une attention particulière", prévient-il.